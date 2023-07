Apresentado que está o renovado Renault Clio no nosso país, conhecem-se agora os preços para o compacto francês.

Renault Clio abre encomendas e revela preços da gama

A gama agora simplificada inclui três níveis de equipamento – Evolution, Techno e Esprit Alpine –, reforçada por uma gama alargada de motorizações.

As encomendas abriram esta segunda-feira, com as entregas dos primeiros exemplares a acontecerem em Outubro.

Três níveis de equipamentos

Mais vistoso e com tecnologias actualizadas, este Clio de quinta geração agora renovado segue a estética dos mais recentes modelos da Renault.

A linha motriz é composta pelas versões a gasóleo, gasolina e bifuel, mas o destaque é dado ao E-Tech Full Hybrid de 145 cv, com consumos médios em redor dos 4 litros/100 km.

O nível Evolution, que dá entrada à gama, compreende o novo logótipo Nouvel'R em cromado ao centro da grelha, com opção para equipar faróis Full LED.

Atrás, os farolins foram modernizados com uma cobertura cristalina, presente em todas as versões, com o pára-choques a ser em preto baço.

A bordo recebe o sistema multimédia Easy Link, sem navegação, num ecrã de sete polegadas, com o painel de instrumentação do mesmo tamanho.



Quanto à segurança activa e apoio à condução, inclui manutenção de faixa, travagem de emergência activa, e velocidade de cruzeiro adaptativa.

Possui ainda assistência ao estacionamento traseiro e alerta de velocidade baseado no reconhecimento de sinais de trânsito

A versão Techno inclui revestimentos em tecido de origem biológica no painel de instrumentos, bancos e painéis das portas.

Por fora, a base da grelha equipa uma lâmina aerodinâmica da mesma cor da carroçaria com o pára-choques traseiro a ser em preto estrela.

Este acabamento é fornecido com jantes em alumínio de 16 polegadas pintadas em preto e com corte em forma de diamante.

Sistema Multi-Sense, ar condicionado automático, apoio ao estacionamento com câmara traseira, e travão autohold complementam este nível.



A primazia desportiva é dada ao nível Esprit Alpine, com a lâmina aerodinâmica e a base do pára-choques traseiro pintados em cinzento schiste baço.

Destacam-se os bancos desta linha com revestimentos têxteis plásticos reciclados.

A atmosfera Esprit Alpine a bordo é reforçado pelo sistema multimédia Easy Link de 9,3 polegadas com navegação, e painel de instrumentos de dez polegadas.

Regulação automática dos "máximos", alerta de ângulo morto, e cruise control adaptativo, com stop & go no E-Tech, são as funcionalidades acrescentadas.

Estão ainda disponíveis diversos opcionais de conforto e apoio à condução para qualquer um dos níveis de equipamento.

Motorização Equipamento Preço

TCe 90 Evolution 19.400 euros Tce 100 Bi-Fuel Evolution 20.300 euros dCi 100 Evolution 24.100 euros TCe 90 Techno 21.400 euros Tce 100 Bi-Fuel Techno 22.300 euros E-Tech Full Hybrid 145 Techno 25.900 euros TCe 90 Esprit Alpine 23.700 euros E-Tech Full Hybrid 145 Esprit Alpine 28.200 euros

