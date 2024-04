Não demorou muito tempo para a marca do losango avançar com os preços e abrir as encomendas do renovado Renault Captur.

Renault Captur revela preços e abre encomendas

Mais elegante e tecnológico do que nunca, mantêm idênticas as anteriores motorizações mas o chassis foi reafinado para maior conforto e qualidade de condução.

Proposto nos níveis de acabamento Evolution, Techno e Esprit Alpine, e com soluções motrizes mild hybrid, bifuel, 100% híbrido e puramente térmico, a gama arranca nos 23.200 euros.

Três acabamentos

Os mais de 2 milhões de unidades que já foram vendidos em 90 países asseguram o sucesso do Renault Captur.

Alvo de uma profunda renovação estética, a tecnologia a bordo do crossover foi reforçada com o sistema OpenR Link logo na versão de entrada, associado ao ecrã multimédia de 10,4 polegadas.

É ainda possível tirar partido dos conteúdos interactivos e dos novos serviços, como o Google integrado com o Android Automotive 12, disponível de série a partir da versão Techno.

Outra vantagem é a personalização do interface e a sua compatibilidade com Android Auto e Apple CarPlay sem fios.

A distinguir por fora o crossover estão cores como o branco nacarado, cinzento cassiopeia, preto estrela, azul Iron e vermelho Flamme, sendo uma estreia o cinzento Rafale.



Há ainda as opções bicromáticas cinzento Highland, preto estrela e o novo cinzento pérola para o tejadilho e as capas dos retrovisores laterais.

Quatro motorizações

O renovado Renault Captur é proposto com quatro motorizações para as versões Evolution e Techno, com o topo de gama Esprit Alpine a receber as soluções motrizes mild hybrid e 100% híbrida.

A entrada na gama faz-se nos 23.200 euros para o Renault Captur TCe 90 na versão Evolution, com o acabamento Techno a arrancar nos 25.200 euros.

A variante TCe 100 Bifuel tem um preço de entrada de 24.300 euros no Evolution, com o Techno a começar nos 26.300 euros.



Para o TCe 160 EDC mild hybrid com caixa automática, o nível Techno é proposto a partir de 28.500 euros, com o Esprit Alpine a começar nos 30.800 euros.

O motor E-Tech Full Hybrid de 145 cv tem na eficiência dos consumos e das emissões de dióxido de carbono os principais trunfos, ao consumir 4,6 litros/100 km e e emitir 105 g/km em média.

O preço de entrada faz-se nos 28.500 euros no acabamento Evolution, subindo aos 30.500 no Techno e aos 32.800 no Esprit Alpine.

