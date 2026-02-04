Renault Captur ganha Eco-G 120 mais potente com melhores consumos

A apresentação oficial de mais uma variante do Captur ainda nem sequer foi avançada mas na página de internet da Renault Portugal é já possível configurar e reservar a versão Eco-G 120 que substitui a anterior Eco-G 100.

Proposto nos acabamentos Evolution e Techno, ganha um novo motor bifuel de 1.2 litros associado a uma caixa manual de seis relações, que lhe confere mais potência (122 cv) e binário (200 Nm).

O desempenho foi obviamente melhorado, mesmo que o SUV compacto tenha "engordado" quase 30 quilos para os 1.380, ao reduzir os zero aos 100 km/hora para 12,6 segundos, com a velocidade máxima a subir aos 180 km/hora.

Apesar destes números melhorados, os consumos e as emissões de dióxido de carbono baixaram de forma ligeira: 5,9 litros/100 km (113 g/km) quando usada a gasolina, ou 7,2 litros/100 km (133 g/km) quando alimentado a GPL.

Para conseguir maior autonomia, o depósito GPL cresceu 25% para comportar 50 litros mas com uma retração na capacidade do porta-bagagens, que passa de 422 para 355 litros.

O Renault Captur já pode ser encomendado a partir de 25.690 euros para a linha Evolution, e desde 28.290 euros para a Techno; as entregas dos primeiros exemplares acontecem em Abril.

