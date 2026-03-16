A Renault está mesmo decidida a criar carros cada vez mais apetecíveis, como é exemplo o novíssimo Bridger Concept revelado na apresentação do plano estratégico futuREady do grupo automóvel para a segunda metade desta década.

Renault Bridger Concept aliciante para o 'off-road'; chegará à Europa?

Mas antes que os adeptos dos mini "todo o terreno" comecem a salivar de prazer antecipado, explique-se primeiro que o protótipo do qual nascerá um SUV para o segmento B destina-se antes à Índia sem haver a certeza de chegar à Europa.

Construído sobre a plataforma modular RGMP Small, será proposto em 2027 em versões puramente a gasolina, sem esquecer as soluções hibridizadas e eléctricas segundo os mercados internacionais em que será lançado.

Um SUV (muito!) desejável

Apesar do seu tamanho compacto, que nem chega aos quatro metros de comprimento, o Bridger Concept responde aos requisitos primordiais de um SUV, mesmo se a roda sobresselente na porta da bagageira não faz parte desses atributos.

A "decorá-lo" está um estilo robusto e imponente, como explicam os 20 cm de distância ao solo, sublinhado por um capô horizontal e uma grelha vertical, sem esquecer os resguardos pretos dos guarda-lamas para rodas de 18 polegadas.

Mesmo sem haver imagens do habitáculo, a Renault assume que deu prioridade ao arranjo interior de maneira a oferecer 20 cm de espaço para as pernas a quem viajar nos bancos traseiros, e um porta-bagagens com 400 litros de capacidade.

A entrada no mercado indiano, país no qual será fabricado, acontece no próximo ano e, mesmo se não está previsto para a Europa, a marca do losango não descarta oferecê-lo numa fase posterior.

Afinal, a plataforma RGMP Small em que será construído é a mesma CMF-B usada para todos os actuais modelos da Dacia, com excepção do Spring eléctrico, o que significa que está em total conformidade com as normas europeias.

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