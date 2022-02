Renault Austral mostra-se em desenho antes da estreia

É o último esboço do novo Renault Austral antes da sua apresentação mundial a 8 de Março em modo virtual.

E a primeira impressão é que o SUV apresenta enormes semelhanças com o Mégane E-Tech Electric, pelo menos na área frontal.

Inegável é a modernidade do substituto do Kadjar, com as jantes de dimensões generosas e as grandes entradas de ar dianteiras a reforçarem a silhueta musculada do SUV.

No esboço revelado esta quarta-feira, assinalam-se também as placas de protecção contrastantes à frente e atrás, assim como nas laterais.

Uma linha horizontal cromada, com o novo logótipo em destaque, corta a parte superior da grelha do motor, estendendo-se até aos faróis.

Este elemento estilístico amplia visualmente a frente do SUV, ao mesmo tempo que lhe dá um toque elegante e polido.

As luzes cinzeladas em LED incluem a assinatura luminosa em forma de C que caracteriza os modelos da marca francesa, para reforçar o seu porte atlético.

Em termos de habitabilidade, o Renault Austral está concebido para transportar cinco pessoas com todo o conforto, como explica a marca.

Construído sobre a plataforma CMF-CD3, terá 4,51 metros de comprimento e vários espaços de arrumação interiores.

Destacam-se ainda o cockpit digital, que inclui o sistema de infoentretenimento OpenR, num ecrã estendido até às 24,3 polegadas.

O isolamento acústico também foi aprimorado e o modelo terá mais recursos de segurança activa e apoio à condução face ao seu antecessor.

A 8 de Março todas as dúvidas sobre a mecânica do novo SUV ficarão esclarecidas.

Já segue o Aquela Máquina no Instagram?