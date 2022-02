Renault Austral: fazer da camuflagem uma obra de arte

Porque não fazer da camuflagem que esconde os detalhes de um novo automóvel já em testes dinâmicos na estrada uma verdadeira criação artística?

Foi o desafio que François Blanchard aceitou para o Renault Austral, com o responsável da divisão de design do grupo francês a destacar os pontos a que deu atenção.

Usado para ocultar e distorcer as linhas marcantes do novo SUV, o revestimento esconde elementos como a grelha do motor, o capô, os faróis e até o logótipo da marca.

O "autocolante" imaginado e desenhado pelo técnico realça as proporções do carro em vez de reduzir a sua aparência.

E, embora seja marcado por linhas gráficas impressionantes, cumpre a função principal para que foi desenhado: camuflar o carro mas com grande estilo.

Blanchard inspirou-se nos princípios do razzle dazzle, usado para camuflar os navios na Segunda Guerra Mundial, marcado pelos fortes contrastes entre o preto e o branco.

A originalidade, a estética e a modernidade da nova identidade visual da Renault foram usadas para desfocar as formas características do SUV.

"Ao trabalhar nesta camuflagem, quis fazer dos testes finais de testes do novo Austral um novo destaque antes da sua revelação oficial", sublinhou François Blanchard.

O modelo que irá substituir o Renault Kadjar tem a apresentação agendada para 8 de Março.

