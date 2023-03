Renault Austral é Carro do Ano em Portugal

O Renault Austral foi votado Carro do Ano esta quarta-feira na 40.ª edição do Seguro Directo / Troféu Volante de Cristal 2023.

Foi um regresso em força da insígnia francesa ao concurso, tendo em conta que o último modelo a arrecadar o principal galardão foi o Renault Mégane em 2003.

O SUV ganhou ainda a categoria Híbrido do Ano, com a marca do losango a somar também a vitória na classe Eléctrico do Ano com o Renault Mégane E-Tech Electric.

Vitória consensual

Foi uma vitória quase consensual para o Austral E-Tech Full Hybrid entre os 20 jornalistas que integraram o painel de jurados.

O SUV vencedor combina um bloco turbo a gasolina de 1.2 litros e três cilindros de 130 cv a dois propulsores eléctricos montados à frente.

Os 200 cv combinados do sistema motriz são passados às rodas dianteiras através de uma caixa automática de variação múltipla.

Concorreram 37 automóveis divididos por sete classes – Citadino, Familiar, SUV Compacto (inclui crossovers), Grande SUV, Eléctrico, Híbrido e Híbrido Plug-in –, dos quais 22 eram candidatos ao título de Carro do Ano.

Confirme agora os vencedores de cada um das categorias a concurso:

Carro do Ano » Renault Austral E-Tech Full Hybrid

Citadino do Ano » Skoda Fabia 1.0 TSI DSG Style

Elétrico do Ano » Renault Megane E-Tech Electric EV60

Híbrido do Ano » Renault Austral E-Tech Full Hybrid

Híbrido Plug-in do Ano » Peugeot 408 GT Plug-in Hybrid 225

Familiar do Ano » Honda Civic 2.0 e:HEV Sport

Grande SUV do Ano » Nissan X-Trail 1.5 e-Power e-4orce N-Connecta

SUV Compacto do Ano » DS 7 E-Tense 4x4 360 Ópera

Tecnologia e Inovação

O prémio Tecnologia e Inovação foi atribuído à tecnologia e-Power da Nissan entre o conjunto de dispositivos inovadores que beneficiam a condução e o apoio ao condutor.

O e-Power combina um motor a gasolina que carrega a bateria, e um motor elétrico que faz mover as rodas.

O seu funcionamento é em tudo semelhante ao de um carro eléctrico mas sem a necessidade de ser carregado.

Além do motor de combustão, o e-Power também usa a travagem e as desacelerações regenerativas para manter a bateria carregada.

Personalidade do Ano

O jornalista Rui Freire foi distinguido Personalidade do Ano, a título póstumo, pela comissão executiva do Troféu Volante de Cristal 2023.

Falecido em Janeiro, o director do Autosport entre 1993 e 2008 foi um dos principais mentores da iniciativa Carro do Ano em Portugal.

Já segue o Aquela Máquina no Instagram?