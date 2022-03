Renault 5 Turbo: quatro segundos para bater!

Não é todos os dias que se consegue espatifar um Renault 5 Turbo logo que é dado o tiro de partida numa classificativa especial de um rali.

A insólita situação aconteceu há algumas semanas numa prova regional realizada em França.

O carro arranca a toda a velocidade e falha por completo a primeira curva à direita com uma saída em frente para um encontro imediato contra uma árvore.

No meio da desgraça, o único ponto "positivo" é de que se tratava de uma réplica do lendário desportivo com motor central traseiro, que atinge valores milionários em qualquer leilão da especialidade.

