São as primeiras "voltas" ao volante do Renault 5 Turbo 3E, e nada melhor do que acelerar o super desportivo eléctrico nas estradas escarpadas da Córsega.

Renault 5 Turbo 3E em derrapagem total no Tour de Corse Historique

As primeiras demonstrações públicas aconteceram no arranque do rali Tour de Corse Historique que decorre até sábado… e a recepção dos espectadores tem sido electrizante.

Afinal, é este ano que se assinala o 40.º aniversário da vitória de Jean Ragnotti e Pierre Thimonier com um Maxi 5 Turbo naquela etapa do Mundial de Ralis em 1985.

Dois protótipos avançados do Renault 5 Turbo 3E realizaram derrapagens "demasiado" controladas (atente-se no cabo do travão de mão!) no porto de Calvi e nos icónicos troços especiais de Notre-Dame de la Serra e de Montegrosso.

A animá-los estiveram duas decorações: uma em preto, amarelo e branco, em tributo ao Tour de Corse, e outra em vermelho, azul e branco numa em homenagem às cores do Maxi 5 Turbo de Jean Ragnotti que venceu a prova em 1985.

Com uma estrutura total em fibra de carbono para fixar o peso abaixo dos 1.450 quilos, os 408 kW (555 cv) debitados pelos dois motores eléctricos levam o "mini" super desportivo em menos de 3,5 segundos dos zero aos 100 km/hora.

E depois é a arquitectura de 800 volts da plataforma, que permite carregar 15 a 80% da bateria de 70 kWh em 15 minutos a uns máximos 330 kW em corrente contínua, para conseguir uma autonomia para lá dos 400 quilómetros.

As pré-reservas para um dos 1.980 exemplares que chegarão em 2027 estão abertas desde 22 de Abril contra um "sinal" de 50 mil euros, com o valor final a chegar aos 155 mil euros das devidas personalizações.

