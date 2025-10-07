 Pesquisa
Renault 5 Turbo 3E dá espectáculo nas estradas da Córsega

15:08 - 07-10-2025
 
 
O Renault 5 Turbo 3E só chega em 2027 ao mercado mas o raivoso desportivo já está a exibir os seus delirantes 555 cv eléctricos nas estradas da Córsega.

Ainda como exemplo de pré-produção, o bólide é uma das estrelas maiores do Tour de Corse Historique que arrancou sábado na ilha mediterrânica.

É também uma oportunidade para a marca do losango celebrar os 40 anos da vitória da dupla Jean Ragnotti / Pierre Thimonier naquela etapa do Mundial de Ralis em 1985 ao volante dum Renault 5 Maxi Turbo.

A ligação ao ilustre antecessor está reflectida no azul e vermelho que pinta o super eléctrico, que deverá ter um preço final em redor dos 160 mil euros; as pré-reservas estão abertas desde Abril após o depósito dum "sinal" de 50 mil euros.

TEMAS:

RenaultRenault 5 Turbo 3Eeléctrico
