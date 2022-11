Renault 5 GT Turbo é agora uma 'pickup' super vitaminada

Se é um apaixonado pelo Renault Super 5 GT Turbo, saiba que está à venda no eBay um exemplar único "travestido" em pickup.

E são imensas as alterações feitas neste compacto citadino, a começar pelo corte integral de toda a secção traseira para dar lugar à "caixa aberta".

O espaço atrás é mínimo já que comporta uma barra transversal para maior rigidez da estrutura, e um subwoofer para estalar os tímpanos.

Agressiva quanto baste, a carroçaria está recheada de elementos em fibra de carbono, em jeito de homenagem ao Renault 5 Turbo de motor central traseiro.

O conjunto é rematado por jantes em liga leve Speedline de 17 polegadas, pintadas a branco para imitar as do Renault Clio Williams.

O interior é realçado por um par de bancos Recaro forrados a Alcantara, com o mesmo tecido a revestir o tabliê, e pelo volante Momo.

Não há quaisquer dados sobre o motor, embora o vendedor indique que foi alvo de profundas alterações mecânicas.

Segundo o anúncio publicado no portal de vendas, a pickup adaptada do Renault Super 5 está à venda no Reino Unido por menos de 9.300 euros.

No hodómetro estão cravados pouco mais de 183 mil quilómetros mas nos últimos dez anos só rolou 5 mil quilómetros.

