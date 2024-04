Só chega às montras europeias no Outono mas o Renault 5 E-Tech Electric já tem uma série limitada dedicada ao ténis.

Renault 5 eléctrico já é Roland Garros… mas só para o ano!

A edição especial Roland Garros estará em destaque num espaço próprio da marca do losango, que é também há três anos a patrocinadora premium do evento desportivo que arranca a 20 de Maio.

Pintado em branco nacarado, esta versão prevista apenas para 2025 terá a seu lado mais três exemplares pintados num cinzento ardósia fosco exclusivo, assim como em azul nocturno e em preto estrela.

A contrastar com cada uma das quatro cores estão os frisos cromados acetinados do tejadilho e as jantes Ecrou de 18 polegadas com corte diamantado em preto brilhante e o centro em cinzento ardósia fosco.

Sobre as portas está o logótipo Roland Garros, ao centro de um desenho representativo da cruz de Santo André em que se inspira a arquitectura do estádio.

O remate final é dado pelo tejadilho desta série limitada, "forrado" com uma película têxtil granulada em preto acetinado.

Interior exclusivo

O interior do Renault 5 ‘Roland Garros’ E-Tech Electric apresenta estofos exclusivos em tecido reciclado "pintado" em cinzento claro, com a trama densa e gráfica inspirada no vestuário técnico desportivo.

O efeito contrastante é dado pelos apoios laterais dos bancos em pele sintética a azul, e pelos logótipos do torneio de ténis gravados a quente.

A faixa superior do tabliê, com acabamento metálico acetinado, é distinguido ao centro com o nome Roland Garros Paris retro-iluminado.

Na coluna da direcção está o selector de marchas e-pop, com o desenho inspirado no punho de uma raquete, e na consola central um tapete de borracha com pó de argila vermelha onde se carrega o telemóvel por indução.

A Renault leva ao torneio de Roland Garros uma frota de 180 veículos, com especial destaque para o Scénic E-Tech Electric e os E-Tech Full Hybrid das linhas Rafale, Espace e Austral.

Mais divertido será apreciar a chegada de convidados especiais a bordo de quatro Renault 5 dos anos 70 mas já devidamente reconfigurados para "eléctricos" pela The Originals Renault – La Collection.

