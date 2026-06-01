Renault 5 E-Tech eléctrico pronto para as curvas em modo Rallye

O Renault 5 E-Tech Electric prossegue a sua afirmação na estrada com uma postura que recorda o citadino original mas, do lado dos seus adeptos, faz ainda falta uma versão que releve a sua apetência para uma condução ainda mais entusiasmante.
Pois a holandesa Re-Volve avança com uma variante Rallye suportada por um chassis e um kit de carroçaria bem mais desportivos para ocupar a "lacuna" deixada entre o citadino e o musculado "irmão" Alpine A290.
Por fora destacam-se as rodas de aço de 18 polegadas pintadas a branco, e as faixas com as cores da bandeira francesa no divisor e nas laterais, com o conjunto a poder ser todo pintado em Blanc Nacré, Noir Étoilé, Jaune Pop ou Vert Pop.
Sob o pára-choques dianteiro destaca-se uma lista preta a relembrar a grelha inferior do Renault 5 original, enquanto atrás a barra a negro que adorna a porta da bagageira é adornada com o símbolo Rallye.
A bordo, a única evolução perceptível está mesmo no logótipo R5 Rallye afixado no topo do tabliê, já que não há outras imagens a mostrarem se os bancos são diferentes.
As alterações não são apenas estéticas: a preparadora holandesa montou uma nova suspensão que permitiu rebaixar em 25 mm a altura ao solo, e as vias foram alargadas em 20 mm para tornarem ainda mais ágil o agora "desportivo" gaulês.
Não foram indicadas alterações no motor de 110 kW (150 cv) que equipa o R5 E-Tech Electric na sua versão mais potente, nem sequer o preço.
Todavia, o R5 Monte Carlo Edition que a Re-Volve criou inspirado no Renault Clio Williams custa 38.000 euros na Holanda, o que significa que esta versão Rallye não deverá ficar longe daquele valor.
Texto: P.R.S.
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