É uma das principais estreias do salão automóvel de Genebra que arrancou esta segunda-feira na Suíça.

Renault 5 E-Tech: ''eléctrico'' irreverente por 25 mil euros

Com potências de 95 a 150 cv e autonomias de 300 a 400 quilómetros, assume todo o protagonismo que o rodeou desde o seu anúncio.

A chegada aos concessionários europeus do citadino eléctrico está prevista para este Outono com um preço de entrada em redor dos 25 mil euros.

Um citadino assumido

Anunciado há três anos, no anúncio do plano estratégico Renaulution da marca do losango, chega por fim aos escaparates o novo Renault 5 E-Tech Electric.

Com um visual muito próximo do protótipo, o ressurgimento do icónico modelo, agora alimentado a electrões, tem tudo para ser um sucesso de vendas.

Com 3,92 metros de comprimento, contra os 4,05 de um Clio ou 4,09 de um Zoe, tem apenas 1,77 metros de largura e 1,50 de altura.

É bem maior do que o "clássico" em que se inspira mas, mesmo assim, o seu tamanho pode fazer dele uma proposta ideal para quem mora na cidade.

E essa ideia está bem patente na capacidade da bagageira, que não ultrapassa os 277 litros.

As rodas montadas nos quatro cantos da carroçaria ajudam a maximizar os 2,54 que mede entre eixos, contribuindo para um bom equilíbrio geral do modelo.



Com uma forte aposta no estilo mas sem cair no retrofuturismo, mantém-se o capô curto alinhado com um pára-brisas muito inclinado.

Observe que o capô abriga, acima da tomada de carga montada no guarda-lamas dianteiro esquerdo, um original indicador iluminado da carga da bateria.

Composto por cinco segmentos, a formarem um 5 quando totalmente carregada, simboliza a entrada de ar comportada pelo Renault 5 lançado em 1972.

Preservados foram os faróis rectangulares, unidos por uma fina faixa com o logótipo da insígnia francesa ao centro, e as luzes diurnas quadradas nas laterais.

De perfil, percebe-se uma linha de cintura bem elevada, com a traseira a terminar num portão rectilíneo ladeado pelos característicos farolins do R5.

As cavas das rodas, cobertas por protecções em plástico, foram alargadas para comportar jantes em liga leve de 18 polegadas para pneus de 195/55.



Personalizável a gosto

São inúmeros os detalhes a bordo que replicam o visual do vetusto Renault 5 lançado há mais de 50 anos mas sem num ambiente moderno e sofisticado.

Os bancos envolventes, inspirados no Renault 5 Turbo, assim como os painéis das portas são forrados com têxteis acolchoados de material reciclado.

Sobre o tabliê assentam o painel de instrumentos e o ecrã multimédia, ambos de dez polegadas, embora a entrada na gama se faça com a instrumentação de sete polegadas.

O sistema de infoentretenimento OpenR Link deriva directamente dos Mégane e Scénic E-Tech Electric mas acrescenta o avatar Reno.

Estreia num modelo da marca, combina a inteligência artificial do ChatGPT com o reconhecimento de voz, para trabalhar como um verdadeiro assistente pessoal.

O selector de marchas no volante permitiu libertar espaço na consola central para pequenos objectos, e dar espaço para carregar o telemóvel por indução.



Uma fileira de botões físicos sob as saídas de ar permite aceder a diferentes funções, nomeadamente, ao sistema de climatização.

E há ainda uma infinidade de acessórios (104!) fabricados com tecnologia de impressão 3D, para personalizar ao máximo o citadino.

Nem sequer falta uma pequena cesta para transportar a tradicional baguete francesa.

95, 122 ou 150 cv?

O Renault 5 E-Tech Electric é o primeiro modelo da marca do losango baseado na nova plataforma AmpR Small, antes conhecida por CMF-B EV.

Do lado mecânico, pode contar-se com dois tipos de baterias, com bomba de calor integrada, e três níveis de potência.

O acumulador de 40 kWh, com uma autonomia até 300 quilómetros, é proposta nas versões de 70 kW (95 cv) e 215 Nm, e de 90 kW (122 cv) e 225 Nm.

Já a de 52 kWh equipa a variante mais poderosa de 110 kW (150 cv) e 245 Nm, com a distância entre carregamentos a poder chegar aos 400 quilómetros.



A aceleração dos zero aos 100 km/hora faz-se em oito segundos, com a velocidade de ponta a estar limitada aos 150 km/hora.

O carregador de bordo de 11 kW, que a gama equipa de série, permite carregar dos dez aos 100% em 4h30 a bateria de 52 kWh, e em 3h30 a de 40 kWh.

Já em corrente contínua, são admitidas potências até 80 kW ou 100 kW, estando esta última disponível na versão de 150 cv.

As duas variantes mais potentes permitem ainda o carregamento bidireccional de pequenos aparelhos eléctricos.

No campo da segurança, o citadino assume sistemas evoluídos de apoio ao condutor, como a velocidade de cruzeiro adaptativa

Tem ainda um assistente activo para a condução semi-autónoma de nível 2, e um novo sistema de travagem dinâmica, mais rápido do que o automático.

O Renault 5 E-Tech Electric tem chegada prevista aos concessionários europeus no Outono, com um preço de entrada a partir dos 25 mil euros.

