Renault 5 E-Tech Electric ''atira-se'' ao 'off-road' pela Delta 4x4

Como fazer do Renault 5 E-Tech Electric uma "besta" furiosa para atacar o "fora de estrada"? A Delta 4x4 tem a resposta com a transformação radical do compacto urbano 100% eléctrico inspirado em ícones históricos dos ralis. ?

A firma germânica especializada no "todo o terreno" criou um kit de carroçaria próprio onde se destacam elementos como as protecções angulares dos guarda-lamas ou os faróis PIAA suplementares a relembrarem o saudoso R5 Turbo do grupo B dos anos 80.

A suspensão foi elevada em 10 cm para melhor ultrapassar os obstáculos com os pneus Loder AT1 de 18 polegadas que "calçam" as jantes Hanma pretas, onde nem sequer falta a grade do tejadilho para transportar a roda sobresselente e placas para sair de atoleiros.

Na inspirada decoração que pinta o "eléctrico" está o branco, realçado por detalhes cromáticos em amarelo, roxo, preto e azul, com o número 44 a saltar à vista no capô e nas portas dianteiras.

O kit de carroçaria não é apenas um exercício de estilo digital: a Delta4x4 está a solicitar manifestações de interesse aos potenciais clientes para perceber se a sua comercialização poderá ser viável.

Essa aposta poderá ganhar novo ânimo se se concretizar a tracção integral que a Renault está a desenvolver para a plataforma AmpR Small onde assenta o R5 mas também o R4 E-Tech Electric, que até já tem essa solução motriz no protótipo Savane 4x4.

Já segue o Aquela Máquina no Instagram?