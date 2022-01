Renault 5 celebra 50 anos no rali Monte Carlo Historique

As celebrações dos 50 anos do Renault 5 continuam de vento em popa enquanto não chega ao mercado a versão eléctrica do lendário citadino.

A maca do losango vai levar três equipas à 24.ª edição do Monte-Carlo Historique, que acontece a partir desta quinta-feira até 2 de Fevereiro.

Ao volante de um Renault 5 Turbo de 1980 estará Alain Serpaggi, que foi campeão francês de ralis em 1985 com o mesmo carro, tendo François Allain como co-piloto.

As segunda e terceira tripulações vão juntar-se ao rali com dois Renault 5 Alpine. O primeiro, de 1978, será conduzido por Christian Chambord, com Patrick Fourestié a seu lado.

O segundo carro, de 1980, contará com a condução de Julien Saunier, coadjuvado por Jean-Pierre Prévot.

A três equipas competem na categoria IV, que corresponde aos modelos produzidos entre 1 de Janeiro de 1977 e 31 de Dezembro de 1982.

Recorde-se que o construtor francês venceu em 1981 o rali de Monte Carlo, com um Renault 5 Turbo.

Já os Renault 5 Alpine ficaram em segundo e terceiro lugares na edição de 1978, tendo sido os primeiros na sua categoria.

