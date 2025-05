Renault 4 E-Tech Electric: um regresso chique ao futuro

A Renault volta a recuperar o seu rico passado automóvel mas agora em modo crossover alimentado a electrões, depois da ousadia plena de sucesso que foi o lançamento do Renault 5 E-Tech Electric.

Agora é a vez do R4 E-Tech Electric seguir essa linhagem numa proposta tecnicamente bem distante do modelo original mas com um visual conseguido que não desmente a sua ascendência.

Portugal foi o país escolhido para os ensaios internacionais, que estão a acontecer desde o início deste Maio, e o Aquela Máquina já deu as primeiras voltas nas estradas encurvadas que rodeiam a Ericeira.

Estética apurada

Depois do R5 E-Tech Electric, cuja irreverência lhe deu o título de Carro Europeu do Ano ao lado do "irmão" A290 da Alpine, a Renault prossegue a aposta neo-retrofuturista com a revitalização do electrizante R4 E-Tech.

As linhas que definem o crossover replicam ao máximo o seu ancestral, logo patente no desenho os faróis redondos encaixados numa falsa grelha rectangular que tem a particularidade de ser iluminada.

Os farolins em forma de cápsula, as janelas laterais trapezoidais, as bases vincadas das portas e os protectores plásticos dos pára-choques e dos arcos das rodas para jantes de 18 polegadas completam o conjunto.

Os 4,14 metros que tem de comprimento mas principalmente os 2,62 metros que separam os dois eixos dão-lhe uma polivalência e um espaço a bordo bem mais conseguido do que o R5 E-Tech oferece.

Espaço e conforto

A bagageira é obviamente maior, face a estas cotas, para uma capacidade de carga até 420 litros, com a vantagem de poder transportar volumes com 2,20 metros de comprimento graças ao rebatimento do banco do "pendura".

Mesmo faltando alguma liberdade de movimentos para quem viaja atrás, pelo menos ao nível das pernas, esse facto quase é ignorado perante o charme com que o habitáculo foi confeccionado.

O crossover assume o mesmo posto de condução do compacto urbano, com os painéis de dez polegadas para a instrumentação e o multimédia.

O infoentretenimento gerido pelo sistema OpenR Link com Google integrado mantém-se como um dos melhores em termos de simplicidade de acessos e rapidez na obtenção dos dados.

Um assistente pessoal baptizado como Reno, e a inteligência artificial ChatGPT também fazem parte do portefólio tecnológico; as diferenças a bordo estão nos materiais e no desenho dos estofos e revestimentos segundo o nível de acabamento.

Duas opções à escolha

O R4 E-Tech Electric é proposto com duas soluções propulsoras a dar tracção ao eixo dianteiro, com a entrada na gama fazer-se com o motor de 90 kW (122 cv) e 225 Nm.

A bateria de 40 kWh que acompanha esta motorização oferece até 308 quilómetros de autonomia, sendo recarregável de 15 a 80% da capacidade em 30 minutos a 80 kW em corrente contínua.

O topo de gama é assumido pelo motor de 110 kW (150 cv) e 245 Nm, aliado à bateria de 52 kWh para distância até 409 quilómetros entre cargas, e recarregável de 15 a 80% em meia hora a 100 kW DC.

Foi esta motorização no acabamento Techno, a meio entre as variantes Evolution e Iconic, que o Aquela Máquina levou para as estradas que ligam Lisboa à Ericeira, marcadas pelas muitas curvas ao longo do percurso.

Travagem regenerativa eficaz

Primeiro ponto a reter neste R4 eléctrico é a mesma boa sensação ao volante já reconhecida no R5 E-Tech Electric: a direcção é leve e precisa, a convidar a uma condução mais espevitada, mesmo que se sinta alguma tendência para a subviragem.

Esta sensação deve-se à maior distância entre eixos, o que o torna menos ágil em curvas mais apertadas ou ligeiramente mais rígido a absorver os solavancos, a que também não são alheios os pneus Michelin Primacy de 18 polegadas que o equipam.

Felizmente, a suspensão é muito efectiva a filtrar as irregularidades do piso e a impedir movimentos excessivos da carroçaria, principalmente quando se faz uma ultrapassagem mais apertada.

Neste ponto, saúda-se o poder de aceleração, como em qualquer "eléctrico", que nesta proposta de 150 cv é levada em 8,1 segundos dos zero aos 100 km/hora.

A regulação da travagem regenerativa através das patilhas no volante quase evita pisar o pedal de travão, sendo uma estreia a função One Pedal para facilitar a circulação a baixa velocidade no trânsito urbano.

E depois é a facilidade com que se troca de modo de condução – Eco, Comfort, Sport e Perso –, de acordo com as condições do trânsito e da via, para evitar gastos excessivos de energia.

Apreciou-se também o bom isolamento acústico a bordo, pelo menos até aos 110 km/hora, para depois o ruído da brisa começar a fazer-se notar mas sem ser particularmente incomodativo.

Auto-estrada é um "inimigo"

Em termos de consumo, pouco há a apontar a este crossover: entre os 11 e os 14 kWh por cada 100 quilómetros mas também é de sublinhar que a velocidade foi demasiado comedida, apenas interrompida por alguns "picos" de aceleração.

Ideal para a cidade e para as vias nacionais, o ponto "negro" está mesmo na auto-estrada, com o gasto a fixar-se nos 20 kWh/100 km, vendo-se a teórica autonomia combinada até 409 quilómetros a reduzir-se de forma drástica.

A bateria de 52 kWh admite carregamentos até 11 kW em corrente alternada mas, em contínua, será necessário esperar 30 minutos para carregá-la de 15 a 80% a 100 kW.

A inclusão de série da bomba de calor para pré-condicioná-la facilita a tarefa, desde que associada ao planeador de rotas, com o acumulador a admitir também o carregamento bidireccional para alimentar pequenos aparelhos eléctricos.

Face um segmento tão concorrido como é o dos crossovers compactos urbanos, a autonomia limitada em auto-estrada não destoa das propostas equivalentes de marcas rivais.

Mesmo assim, não se fica decepcionado com o que oferece o acabamento Techno neste Renault 4 E-Tech Electric, que também acaba por ser a escolha mais racional.

Proposto a partir de 35 mil euros, a relação qualidade/preço acaba por ser competitiva para a categoria face à qualidade de construção, equipamento tecnológico, espaço e conforto.

Versão Potência / Binário Bateria Autonomia Preço Evolution 90 kW (122 cv) / 225 Nm 40 kWh Até 308 km Desde 29.500 euros Evolution 110 kW (150 cv) / 245 Nm 52 kWh Até 409 km Desde 33.000 euros Techno 110 kW (150 cv) / 245 Nm 52 kWh Até 409 km Desde 35.000 euros Iconic 110 kW (150 cv) / 245 Nm 52 kWh Até 409 km Desde 37.000 euros

Já segue o Aquela Máquina no Instagram?