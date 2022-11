Regresso de um mito dos ralis: Porsche estreia 911 Dakar

Depois de escalar os Andes com dois protótipos derivados do 911 Carrera 4S da série 992, a Porsche volta a surpreender com uma variante off-road do desportivo.

E, no entanto, é o regresso da marca de Estugarda a um terreno que bem conhece: o mundo dos ralis extremos, com o mítico Paris-Dakar à cabeça.

Chama-se Porsche 911 Dakar, como não poderia deixar de ser, e será apresentado oficialmente no salão automóvel de Los Angeles a 16 de Novembro.

Regresso de um mito

Não é propriamente uma novidade para a Porsche adaptar um 911 para o Paris-Dakar.

Um exemplar transformado para o efeito em 1984 estreou-se com um sistema de tracção integral que o levou à vitória absoluta no rali.

Pois este Porsche 911 Dakar segue os passos desse ganhador, embora o construtor de Estugarda não tenha adiantado qualquer informação técnica.

Explica apenas que terá uma maior distância ao solo, o que não é propriamente uma surpresa, e um chassis reforçado com afinação específica da suspensão.

Travões apoiados por um sistema ABS concebido para o off-road e pneus dimensionados para a tracção integral fora de estrada completam o conjunto.

À partida, não será um protótipo mas antes um exemplar já muito próximo do modelo de produção que será revelado em Los Angeles.



Testes, muitos testes…

Com efeito, o Porsche 911 Dakar tem sido posto à prova nos ambientes mais difíceis nos últimos meses.

Já galgou mais de 500 mil quilómetros nas dunas do Dubai e de Marrocos, sem esquecer a "planície" gelada de Arjeplog no norte da Suécia.

A pista de testes de Château de Lastours, no sul da França, por exemplo, foi usada para testar a condução e afinar a suspensão em trilhos típicos de ralis.



E são muitas as surpresas, como explica Romain Dumas, o "herói" da insígnia alemã na subida aos Ojos del Salado nos Andes chilenos.

"Sabia o que um 911 pode fazer na estrada", destaca o piloto de testes, "mas fiquei absolutamente impressionado com o desempenho do carro fora dela".

Mesmo os saltos e as derrapagens não foram problema para o chassis, graças ao seu design robusto e à maior distância ao solo.



A Walter Röhrl coube a missão de acelerar na pista de ensaios de Arjeplog para testar a tracção e a precisão de condução do desportivo.

"O carro é incrivelmente divertido de conduzir", afirma o embaixador da marca germânica. "Tudo funciona com muita calma e exactidão".

Espantoso em toda esta história é mesmo a Porsche ter decidido regressar aos pisos sem alcatrão, a fazer frente a um futuro rival de peso.

Nada mais, nada menos do que o Lamborghini Huracán Sterrato, que tem estreia prevista para o início de Dezembro.

