Regresso ao passado: Land Rover lança Classic Defender Works V8 Islay Edition

A divisão Land Rover Classic revelou aquela que é a sua primeira série especial Heritage Works V8, com especificações exclusivas e um visual inspirado no legado histórico da marca.

O Islay Edition é inspirado no Land Rover Série IIa de 1965 guiado por Spencer Wilks, um dos fundadores da insígnia britânica, bem como nas maravilhas da ilha que lhe dá nome.

A garantir a sua exclusividade, a série será constituída apenas por 30 exemplares nas variantes 90 e 110 Station Wagon.

Fiel ao original

Baseado nas mesmas especificações técnicas do Classic Defender Works V8, cada Islay Edition foi redesenhado, restaurado e actualizado a partir de unidades produzidas entre 2012 e 2016.

A alimentá-lo está o mesmo bloco V8 atmosférico de 5.0 litros, com os 405 cv e 515 Nm a serem passados às quatro rodas através de uma transmissão automática ZF de oito velocidades.

Dispõe ainda de uma caixa de transferência de duas velocidades, diferenciais dianteiro e traseiro de elevada resistência, e diferencial central com distribuição do binário.

O Islay Edition, à semelhança do Works V8, acelera dos zero aos 100 km/hora em 5,8 segundos, com a velocidade máxima a chegar aos 170 km/hora.

O sistema de suspensão foi devidamente actualizado enquanto o de travagem foi reforçado com novas pastilhas, pinças e discos de travão para manter intacta a potência necessária para travar o Works V8.



Estética bem robusta

Mas é na estética robusta que este Islay Edition se distingue, a começar pela pintura Heritage Grey baseada na cor Mid Grey da versão original de Spencer Wilks, e com as ópticas originais substituídas por faróis LED.

O tejadilho contrastante e as jantes heavy-duty de 16 polegadas em aço, pintadas na cor Limestone, assim como as abas dos guarda-lamas, com acabamento Heritage Grey reforçam o visual sofisticado.

É ainda incluída uma grelha de estilo clássico, que o Defender Heritage Limited Edition já equipava, enquanto as palas traseiras incorporam os logótipos tradicionais Heritage.

Um gráfico lateral, com a matrícula GXC 639C do Série IIa de Wilks, presta uma homenagem subtil ao modelo que inspirou esta versão.



Interior de luxo

A estética interior do Classic Defender Works V8 Islay Edition reflecte a ligação deste Land Rover à ilha escocesa de Islay.

Os bancos e os revestimentos são em pele Windsor Ebony da Land Rover, com os contornos da consola central a apresentarem detalhes na cor da carroçaria.

O sistema de infoentretenimento comporta funcionalidades como a navegação por satélite, rádio digital e Bluetooth num ecrã e tablier originais.

Junto ao selector da caixa de velocidades, com a moldura a ser em Heritage Grey, está uma placa a contar a história da construtora britânica.



O logótipo do legado Land Rover encontra-se gravado em relevo no volante e nos apoios de cabeça dos bancos, enquanto o piso está revestido em alcatifa para um toque adicional de luxo.

Todo o interior do veículo possui pormenores que evocam a sua relação com a ilha de Islay, como os acabamentos em tweed nos encostos dos bancos e nos painéis das portas.

Face a uma reconstituição tão perfeita face à versão original, o Classic Defender Works V8 Islay Edition está longe de ser barato.

A variante 90 é proposta a partir de 230 mil libras (quase 264 mil euros) enquanto a versão 110 arranca nos 245 mil euros (mais de 280 mil euros).

