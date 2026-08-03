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Reduzir tempos de carregamento: Dongfeng anuncia carregador eléctrico de 1,5 MW

12:48 - 03-08-2026
 
 
Reduzir tempos de carregamento: Dongfeng anuncia carregador eléctrico de 1,5 MW

Os "eternizantes" momentos de espera enquanto o "eléctrico" carrega a bateria em viagem parecem ter os dias contados antes que esta década termine.

A Dongfeng apresentou na última semana o seu primeiro carregador ultra rápido com capacidade até 1.500 kW de potência por ponto de carregamento, mas preparado para evoluir até 2,4 MW segundo as necessidades da infra-estrutura.

O sistema suporta correntes até 1.500 amperes, e funciona numa ampla gama de tensões entre 150 e 1.000 volts, com uma eficiência global igual ou superior a 96,7%.

uma nova geração de carregadores ultra rápidos, com armazenamento integrado de energia, está em fase de desenvolvimento, estando já prevista uma gama de equipamentos com potências entre 720 kW e 2,4 MW.

Em paralelo, o grupo chinês revelou o iD5-300SN em primeira mão o seu primeiro sistema de propulsão eléctrica de 1.000 volts, equipado com módulos de potência em carbeto de silício (SiC) de 1.500 volts.

O novo conjunto, que é capaz de debitar até 300 kW, é compatível com as actuais plataformas de 800 volts, podendo evoluir para arquitecturas eléctricas até 1.200 volts.

A Dongfeng explica que aquela solução apresenta uma densidade de potência superior em cerca de 30% à da geração anterior, contribuindo para ganhos de eficiência e desempenho nas futuras gerações de "eléctricos" da marca.

Texto: P.R.S.

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