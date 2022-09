Rede Mobi.E regista 1,5 milhões de carregamentos desde Janeiro

A Mobi.E registou em Agosto mais de 230 mil carregamentos na sua rede de abastecimento, correspondente a mais de 3,6 milhões de kWh de electricidade.

É um aumento na ordem dos 69%, com os 233 mil carregamentos registados a superaram largamente os 138 mil feitos em Agosto de 2021.

Foram consumidos 3, 612 milhões de kWh de energia no último mês, mais 100% face ao período homólogo do ano anterior, que foi de 1,8 milhões de kWh.

Em números acumulados desde o início do ano, a rede Mobi.E registou 1.531.034 carregamentos, mais 67% relativamente ao mesmo período de 2021.

Quanto à energia consumida, são já mais de 22 GWh desde o início do ano, um aumento de 95% relativamente aos primeiros oito meses do ano passado.

No que se refere a utilizadores da rede de acesso público, em Agosto último utilizaram a rede 27.549 utilizadores distintos, mais 22% do que no mesmo mês de 2021.

Quanto ao número de postos de carregamento de acesso público, são já mais de 2.770 em Portugal continental e regiões autónomas.

Aquele número representa uma média de 42 tomadas eléctricas disponíveis por cada 100 quilómetros de estrada.

Entretanto, situa-se em 23 a média de postos de carregamento instalados por semana desde o início deste ano.

