Rede Mobi.E bate recordes de carregamento em Dezembro

O último mês de 2024 bateu todos os recordes na Mobi.E: a rede de acesso privado registou mais de 640 mil carregamento, enquanto a de acesso público teve mais de 610 mil.

Estes números estão em linha com o aumento das vendas de veículos electrificados no nosso país, com os 100% eléctricos a representarem 19,9% das 209.715 novas matriculações no ano que terminou.

E, no que respeita ao nível da energia consumida em Dezembro, foi ultrapassada a barreira dos 13 milhões de kWh.

Ao nível dos utilizadores, ultrapassou-se, pela primeira vez, a barreira dos 100.000 quer na rede global, quer na rede de acesso público.

O conjunto destes recordes acabou por produzir um novo máximo mensal em termos de poupança de emissões de dióxido de carbono, ao ultrapassar-se as 10.000 toneladas.

