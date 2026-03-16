Rede eléctrica gerida pela Mobi.E ultrapassa 740 mil carregamentos

Numa segunda semana em que os preço dos combustíveis fósseis estão a disparar nos postos de abastecimento, a Mobi.E revelou que os carregamentos de veículos eléctricos na rede nacional por ela gerida continuam a crescer.

Em Fevereiro foram realizados mais de 747.000 "abastecimentos", um aumento de 28% face ao mesmo mês de 2025 que envolveu mais de 173 mil utilizadores, correspondente a uma subida de 74% em relação ao período homólogo.

Mais de 17 mil MWh de energia elétrica na rede pública foram consumidos no último mês, um crescimento de 36% face a Fevereiro do ano passado, permitindo aos "elétricos" carregados na rede circularem mais de 114 milhões de quilómetros.

A Mobi.E assinala que, no final do último mês, a rede pública que gere tinha disponíveis 7.594 postos de carregamento em todo o país nacional, correspondentes a 14.311 pontos de carregamento e 16.129 tomadas.

Entre os postos disponíveis, 2.338 são rápidos e 612 ultra rápidos, o que representam cerca de 39% da infraestrutura pública.

A potência total instalada atingiu 514.824 kW, mais de 6% acima do critério de potência exigido pelo regulamento europeu AFIR, de Alternative Fuels Infrastructure Regulation.

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