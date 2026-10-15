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Recorde Euro NCAP: Audi Q7 faz 100% na categoria Segurança Pós-Colisão

16:10 - 15-10-2026
 
 
Recorde Euro NCAP: Audi Q7 faz 100% na categoria Segurança Pós-Colisão

É mais um feito no campo da segurança automóvel: o novíssimo Audi Q7 brilhou nos testes do Euro NCAP com a classificação máxima de cinco estrelas.

Mais notável é o resultado de 100% na Segurança Pós-Colisão (Post-Crash Safety), o que faz da construtora germânica a primeira a alcançar aquela classificação absoluta naquela categoria.

Na avaliação realizada esteve o accionamento automático da cadeia de socorro, a disponibilização de dados relevantes sobre o veículo, e as condições que permitam um resgate rápido e seguro dos ocupantes.

Em causa estiveram a chamada de emergência Audi connect no apoio à cadeia de socorro após um acidente grave, e o sistema de travagem multicolisão.

Também as fichas de resgate e guias de salvamento, disponibilizados às equipas de emergência com informações específicas sobre o SUV foram alvo de análise.

O Audi Q7 já tem o preços definido e as encomendas abertas no nosso país, com a oferta a resumir-se, nesta primeira fase, à versão equipada com um V6 TDI quattro de 3.0 litros com tecnologia micro híbrida.

Texto: P.R.S.

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