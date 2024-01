Uns fantásticos 7:07.55 minutos foi o tempo conseguido pelo Porsche Taycan nos testes dinâmicos realizados no "inferno verde" de Nürburgring-Nordschleife.

Recorde em Nürburgring: Porsche Taycan mais rápido do que Tesla Model S

O novo recorde foi conseguido por um modelo de pré-produção, naquela que será a futura renovação do "eléctrico" após quatro anos passados sobre a sua estreia.

O feito conseguido pelo piloto de ensaios Lars Kern "roubou" 26 segundos à marca conseguida em Agosto de 2022 por um Taycan Turbo S Sport, e 18 segundos ao Tesla Model S Plaid equipado com um track pack.

"Vinte e seis segundos de diferença é uma eternidade no automobilismo", explicou Kevin Giek, responsável pela gama.

"Este tempo coloca o Taycan na mesma liga dos hiper carros eléctricos, e o que é impressionante é que, ao longo de várias voltas, Lars Kern cronometrou quase exactamente o mesmo tempo".

Essa ideia é confirmada pelo piloto de testes: "pisei no acelerador com todas as minhas forças", explica o piloto de ensaio; não poderia fazer melhor!".

Por razões de segurança, o carro de teste foi equipado com uma gaiola de protecção e bancos de competição. E, comparados com o recorde de 2022 do Taycan Turbo S, os tempos foram significativamente melhores.

