Recargas eléctricas mais simples: Polestar Charge já chegou a Portugal

Os carregamentos eléctricos públicos em todos os modelos Polestar vão ficar ainda mais facilitados com a entrada no nosso país da solução Polestar Charge.

São mais de 1 milhão de pontos de carregamento na Europa, e 19.000 só em Portugal, acessíveis através duma só aplicação ou cartão numa parceria que a construtora firmou com a Plugsurfing.

Os "condutores" dos "eléctricos" da marca sino-sueca poderão aceder às maiores redes europeias de carregamento onde se incluem a Tesla Supercharger, Ionity, Powerdot, EDP, Repsol ou KLC.

Os utilizadores poderão obter ainda uma tarifa com desconto de 30% em mais de 2.500 postos de carregamento em Portugal, e em mais de 28.000 postos na Europa através duma subscrição mensal opcional de 13,99 euros.

A solução, combinada com a optimização para veículos elétricos e os métodos de pagamento com o auxílio do Google Maps, ajuda a planear melhor as viagens com a activação do pré-condicionamento da bateria para operações mais rápidas.

Já a funcionalidade Plug & Charge está incluída como um benefício complementar no Polestar Charge, desde que seja utilizada em estações de carregamento nacionais compatíveis.

Recorde-se que esta tecnologia permite ao automóvel comunicar directamente com o próprio posto de carregamento, sendo o pagamento processado de forma autónoma.

Texto: P.R.S.

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