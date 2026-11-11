Recargas até 400 kW: Via Verde abre novo centro de carregamento na Trofa

A área metropolitana do Porto ganhou um novo "centro" de carregamento para automóveis eléctricos: os 12 pontos de carregamento na Auto-Estrada 3 (A3), na Trofa, oferecem potência até 400 kW.

A nova infra-estrutura da marca Via Verde Electric, distribuída nos sentidos Porto-Valença e Valença-Porto, permite realizar carregamentos dos 20% aos 80% em cerca de 15 a 20 minutos.

Dependendo das respectivas características técnicas e das condições de carregamento, essa "espera" pode reduzir-se para oito a dez minutos em "eléctricos" com maior capacidade de carregamento.

O novo hub integra também painéis solares, contribuindo para uma maior incorporação de energia de origem renovável no funcionamento da infra-estrutura.

Com a abertura deste centro da Via Verde, o grupo Brisa passa a contar com mais de 280 pontos de carregamento na sua rede de auto-estradas.

Texto: P.R.S.

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