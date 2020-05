Se não fosse a polícia a contar a história, poucos acreditariam que fosse verdadeira.

Um rapazito de cinco anos foi "travado", na segunda-feira, por uma patrulha policial quando conduzia o SUV da mãe numa auto-estrada do Utah.

Quando viu a condução errante do carro, o agente até pensou que ia deter um automobilista a conduzir sob o efeito do álcool ou de drogas.

Na conversa que se pode ouvir no vídeo entretanto publicado, a criança deu-lhe uma explicação fantástica: discutiu com a mãe por não lhe querer comprar um Lamborghini!

Furioso, decidiu que iria ele próprio comprar o hiper desportivo… à Califórnia!

"Dificilmente conseguiria comprar o Lamborghini", explicou no Twitter a polícia estadual do Utah, acompanhada da respectiva fotografia do infractor. "Só tinha três dólares na carteira!".

As reacções dos internautas à publicação foram hilariantes. "Quando crescer quero ser como esse miúdo", brincou um comentador enquanto outro reforçou a ideia: "É um homem de acção! Respeito!".

Não se sabe se a criança ou os pais irão ser autuados por esta irresponsabilidade mas é daquelas histórias espantosas com final feliz…

Ou talvez não porque o miúdo não conseguiu o Lamborghini que tanto ambicionava!

Rebelde: criança de 5 anos pega em carro dos pais para ir comprar um Lamborghini