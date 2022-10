A BMW volta a ser parceira do Web Summit 2022, que acontece em Lisboa entre 1 e 4 de Novembro, com a apresentação do projecto M Mixed Reality.

Realidade virtual da BMW M à discussão no Web Summit de Lisboa

Franciscus van Meel, director executivo da BMW M GmbH, irá abordar como a tecnologia focada no Homem está a tornar-se cada mais significativa.

Irá ainda explicar como a ligação a parceiros inesperados ajuda a impulsionar essa mudança para os futuros desafios nesse campo.

Exemplo dessa parceria passa pela Detroit Lab da Epic Games, onde o director Heiko Wenczel também integra o painel Drive the Change, Change the Drive.

A criadora de conteúdos G2 Cailee irá partilhar a sua experiência pessoal nas comunidades de e-gaming e streaming.

Com o M Mixed Reality, o grupo BMW não transporta apenas o mundo da realidade virtual para o automóvel mas torna-o o controlador desse processo.

A nova experiência de condução, que será exposta no evento, é conseguida graças a tecnologias de realidade virtual combinadas com o mundo real.

Exemplo dessa aplicação está no novo BMW M2, possibilitada pela integração de elementos de jogos virtuais.

A apresentação e discussão do painel Drive the Change, Change the Drive, no Auto/Tech Stage, acontece às 12h45 no dia 3 de Novembro.

Já segue o Aquela Máquina no Instagram?