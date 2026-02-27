 Pesquisa
Drive-in

Salta de alegria ao receber de presente um Toyota Corolla… com 20 anos!

12:19 - 27-02-2026
 
 
Salta de alegria ao receber de presente um Toyota Corolla… com 20 anos!

Educar uma filha que explode de entusiasmo ao receber de prenda um Toyota Corolla "velho" de 20 anos é o melhor exemplo de que essa missão foi plena de sucesso.

Sem grande glamour ou estilo, mas reconhecido pela sua fiabilidade, o carro tem "apenas" a mesma idade da rapariga que acorda de manhã aos saltos de alegria ao ver o presente inesperado à porta de casa.

No vídeo partilhado no Twitter a partir duma terra perdida dos Estados Unidos rural, é filmada a correr descalça para a rua em pleno Inverno, para depois gritar ao pai para lhe dar a chave de ignição, ansiosa por ouvir o "rugido" do motor.

Uma cena simples mas profundamente tocante, que faz questão de recordar-nos que o valor dum presente nem sempre está no seu prestígio mas no amor com que é oferecido.

O vídeo publicado na rede social há menos duma semana emocionou milhares de internautas pela reacção espontânea e sincera da rapariga, bem longe dos estereótipos que frequentemente se associam aos jovens condutores.

Já segue o Aquela Máquina no Instagram?

TEMAS:

Toyotaprendainsólito
Faltam 300 caracteres
Comentário enviado com sucesso
Subscrever Newsletter
Últimas Notícias
ver mais
pub

vídeos

Skoda Superb ainda mais potente; híbrido 'plug-in' sobe aos 272 cv

Skoda Superb ainda mais potente; híbrido 'plug-in' sobe aos 272 cv

La Perle Rare: Bugatti W16 Mistral ''transfigura-se'' numa joia milionária

La Perle Rare: Bugatti W16 Mistral ''transfigura-se'' numa joia milionária

Maldito karma: discussão no trânsito dá ''direito'' a despiste estúpido

Maldito karma: discussão no trânsito dá ''direito'' a despiste estúpido

×
Enviar artigo por email

Restam 350 caracteres

×
Para poder adicionar esta notícia aos seus favoritos deverá efectuar login. Caso não esteja registado no site de Aquela Máquina, efectue o seu registo gratuito.