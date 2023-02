O Velar continua a ser um dos SUV mais apreciados da Range Rover: seis anos após o lançamento, está agora mais elegante e ganhou tecnologias actualizadas.

Range Rover Velar renovou-se e híbrido 'plug-in' vai mais longe

No nosso país só haverá a motorização Ingenium a gasóleo com tecnologia mild hybrid de 48 volt mas é a variante híbrida plug-in que mais se destaca.

Ganhou uma nova bateria de 19,2 kWh quando a anterior era de 17,1 kWh, com a autonomia em modo 100% eléctrico a passar de 52 para 64 quilómetros.

Ainda mais refinado

Por fora, as linhas do Velar estão mais estilizadas, à conta de uma nova grelha dianteira e novos faróis ultra-delgados LED Pixel com Dynamic Bend Lighting.

Esta tecnologia, mais capaz do que a LED Matrix, eleva a intensidade dos "máximos" adaptativos até 500 metros de distância ao ultrapassar 70 km/hora.

Puxadores das portas escamoteáveis e um novo pára-choques completam o refinamento exterior, realçado pelos farolins LED ultra-vermelhos.

A palete de cores da carroçaria foi reforçada com os tons metalizados Varesine Blue Metallic e Zadar Grey Metallic Premium.

Adesão ao vegan

A concepção minimalista que caracteriza o habitáculo do Velar está ainda mais refinada e tecnológica.

É possível equipá-lo com revestimentos sem qualquer tipo de pele animal, havendo também uma opção vegan.

A lã criada pela dinamarquesa Kvadrat é conjugada com inserções em tecido de poliuretano Ultrafabrics, numa abordagem moderna do luxo clássico da marca.

Foram adicionados os novos tons em pele Cloud, Caraway, Raven Blue e Deep Garnet, complementados por detalhes como um novo cromado lunar no volante, consola central e grelhas de ventilação.



Para maior distinção a bordo, são também propostos acabamentos Technical Light Anodised, Dark Anodised Aluminium ou Shadow Grey Ash em madeira.

Pivi Pro actualizado

Ao centro do tabliê está um novo ecrã táctil de infoentretenimento encurvado de 11,4 polegadas com a versão mais recente do sistema Pivi Pro.

Conta ainda com wifi, assim como com os sistemas Alexa da Amazon e what3words para a navegação.

Os comandos do sistema de climatização, que antes formavam um módulo independente passam a estar integrados no ecrã multimédia.



O espaço deixado vago na consola central passa a contar com um espaço para guardar pequenos objectos e com o manípulo dos modos de condução.

Há outras novidades a bordo, como o cancelamento activo do ruído de rolamento com o sistema de som Meridian, tornando-o o mais silencioso do seu segmento.

Soma-se ainda um sistema de purificação de ar mais eficaz, graças a um filtro de partículas PM 2.5 e à monitorização de dióxido de carbono.

Híbrido ou diesel?

O renovado Velar tem como ponta-de-lança a variante P400e híbrida plug-in, agora com uma nova bateria de 19,2 kWh para um alcance até 62 quilómetros.



Mesmo que a sua autonomia não seja a melhor face aos seus rivais, tem a vantagem de admitir cargas rápidas a 50 kW em corrente contínua.

Bastam-lhe 30 minutos para carregar de zero a 80%, enquanto a carga doméstica a 7 kW em corrente alternada demora 2h30 para os 100% da bateria.

Os 404 cv e 640 Nm que debita são dados por um motor eléctrico de 105 kW (143 cv) e pelo bloco a gasolina Ingenium de 2.0 litros com 300 cv e 400 Nm.

A aceleração até aos 100 km/hora faz-se em 5,4 segundos para uma velocidade de ponta de 209 km/hora, ou 140 km/hora apenas com o motor eléctrico.



Esta opção motriz complementa a gama composta por um único bloco Ingenium a gasóleo com tecnologia mild hybrid de 48 volt.

O Velar D200 compreende um motor de 2.0 litros e quatro cilindros com 204 cv de potência e 430 Nm de binário máximos.

Ambos os modelos têm transmissão automática de oito relações e tracção integral inteligente.

O acesso ao Terrain Response 2 através do Pivi Pro permite ao condutor configurar os sistemas do SUV para se adaptar ao ambiente de condução.

Conta com os modos de condução Eco, Comfort, Grass/Gravel/Snow, Mud/Ruts, Sand, Dynamic e Automatic.

Cada um dos modos altera a calibração do motor, transmissão, tracção, suspensão e controlo de estabilidade para um comportamento ideal.

O renovado Range Rover Velar é proposto nas linhas S, Dynamic SE e Dynamic HSE, e as encomendas para o nosso país já estão abertas.

Motorização / Versãi S Dynamic SE Dynamic HSE D200 diesel 88.401 euros 98.125 euros x x x x x x x P400e PHEV 85.669 euros 93.548 euros 100.613 euros

