Range Rover Velar 100% eléctrico vai ganhar formas de SUV coupé

São bem elevadas as expectativas em redor do substituto 100% eléctrico do Range Rover Velar: além de poder adoptar a forma dum SUV coupé, também poderá exacerbar a potência para lá dos 1.000 cv.

Maior e mais imponente face ao modelo da primeira geração, deverá ultrapassar os 4,8 metros de comprimento com suficientemente a aerodinâmico para aproveitar a autonomia ao máximo.

Embora os dados técnicos sejam ainda escassos, o Velar deverá ser também o primeiro modelo do grupo JLR a assumir a nova plataforma EMOA (Electrified Modular Architecture) de 800 volts dedicada à propulsão eléctrica.

À partida deverá equipar dois motores para mais de 550 cv e 850 Nm mas não está colocada de parte a possibilidade de acomodar os mesmos três propulsores do futuro Jaguar GT a electrões para mais de 1.000 cv.

A capacidade da bateria também deverá estar bem próxima dos 117 kWh para uma autonomia combinada entre os 650 e os 700 quilómetros.

Originalmente planeado para estrear em 2025, o novo Velar totalmente eléctrico, assim como o Range Rover com a mesma propulsão deverão ser apresentados ainda este ano.

Já segue o Aquela Máquina no Instagram?