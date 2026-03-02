 Pesquisa
Novos Modelos

Range Rover Velar 100% eléctrico vai ganhar formas de SUV coupé

11:54 - 02-03-2026
 
 
Range Rover Velar 100% eléctrico vai ganhar formas de SUV coupéRange Rover Velar 100% eléctrico vai ganhar formas de SUV coupéRange Rover Velar 100% eléctrico vai ganhar formas de SUV coupé
Range Rover Velar 100% eléctrico vai ganhar formas de SUV coupéRange Rover Velar 100% eléctrico vai ganhar formas de SUV coupéRange Rover Velar 100% eléctrico vai ganhar formas de SUV coupé

São bem elevadas as expectativas em redor do substituto 100% eléctrico do Range Rover Velar: além de poder adoptar a forma dum SUV coupé, também poderá exacerbar a potência para lá dos 1.000 cv.

Maior e mais imponente face ao modelo da primeira geração, deverá ultrapassar os 4,8 metros de comprimento com suficientemente a aerodinâmico para aproveitar a autonomia ao máximo.

Embora os dados técnicos sejam ainda escassos, o Velar deverá ser também o primeiro modelo do grupo JLR a assumir a nova plataforma EMOA (Electrified Modular Architecture) de 800 volts dedicada à propulsão eléctrica.

À partida deverá equipar dois motores para mais de 550 cv e 850 Nm mas não está colocada de parte a possibilidade de acomodar os mesmos três propulsores do futuro Jaguar GT a electrões para mais de 1.000 cv.

A capacidade da bateria também deverá estar bem próxima dos 117 kWh para uma autonomia combinada entre os 650 e os 700 quilómetros.

Originalmente planeado para estrear em 2025, o novo Velar totalmente eléctrico, assim como o Range Rover com a mesma propulsão deverão ser apresentados ainda este ano.

Já segue o Aquela Máquina no Instagram?

TEMAS:

Range RoverRange Rover VelarSUVeléctrico
Faltam 300 caracteres
Comentário enviado com sucesso
Subscrever Newsletter
Últimas Notícias
ver mais
pub

vídeos

Reservas abertas: Omoda 5 reforça gama com SUV 100% híbrido

Reservas abertas: Omoda 5 reforça gama com SUV 100% híbrido

Guerra no Irão: em França já se acelera para atestar o depósito de combustível

Guerra no Irão: em França já se acelera para atestar o depósito de combustível

Skoda Superb ainda mais potente; híbrido 'plug-in' sobe aos 272 cv

Skoda Superb ainda mais potente; híbrido 'plug-in' sobe aos 272 cv

×
Enviar artigo por email

Restam 350 caracteres

×
Para poder adicionar esta notícia aos seus favoritos deverá efectuar login. Caso não esteja registado no site de Aquela Máquina, efectue o seu registo gratuito.