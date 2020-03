Uma falha mecânica, na Rampa de Murça, poderá estar na origem do acidente que às 16h00 deste domingo matou duas pessoas e feriu outras oito, duas delas com gravidade.





Rampa de Murça: carro descontrolado mata duas pessoas

O piloto Luís Silva já tinha cortado a meta quando, inexplicavelmente, não conseguiu travar o BMW E30 M3 com que participa no Campeonato Nacional de Montanha.

O carro acabou por atingir um grupo de pessoas do público, depois de embater numa protecção na berma da estrada e numa árvore. Um homem e uma mulher tiveram morte imediata.





Os feridos foram transportados para o hospital de Vila Real, enquanto os corpos das vítimas mortais foram levados para o Instituto de Medicina Legal daquela cidade.

Em conferência de imprensa, a Federação Portuguesa de Automobilismo e Karting (FPAK), e a própria GNR, explicaram que o despiste deveu-se a uma "falha técnica", havendo a suspeita de que o acelerador do carro terá ficado preso.

"O acelerador do automóvel colou, a viatura cruzou a linha de meta e seguiu em frente", explicou Ni Amorim, presidente da FPAK. A viatura foi apreendida pela GNR para futuras perícias.

"Não houve falha dos mecanismos de segurança", avançou Mário Artur Lopes, presidente da câmara municipal de Murça, indicando ainda que o traçado foi homologado de acordo com as normas impostas pelas Federação Internacional do Automóvel e pela FPAK.

"As vítimas encontravam-se nas zonas de espectáculo, cumprindo assim os requisitos impostos pela segurança da prova".

