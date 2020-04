Rally de Portugal cancelado devido ao coronavírus

Foi cancelada a etapa de 2020 do Rally de Portugal, anunciou esta quinta-feira a organização no site oficial."Face à impossibilidade de levar o WRC Vodafone Rally de Portugal para o terreno na data originalmente prevista, devido à situação global do novo Coronavírus (COVID-19), o Automóvel Club de Portugal envidou todos os esforços para que a mesma tivesse lugar ainda este ano, no final de outubro. Depois de avaliadas, em conjunto com os parceiros da prova, autarquias e patrocinadores, todas as condições sanitárias e de segurança que o WRC Vodafone Rally de Portugal exige, as mesmas não são compatíveis com a imprevisibilidade que vivemos, além da incerteza da abertura das fronteiras e do espaço aéreo. Assim, o Automóvel Club de Portugal é forçado a cancelar a etapa nacional do Campeonato Mundial de Ralis da FIA 2020. ", pode ler-se no comunicado.O Automóvel Club de Portugal solicitou já o regresso do WRC Vodafone Rally para Maio de 2021.

