Um enorme azar para Dani Sordo e o co-piloto Candido Carrera no Rali do Japão.

Rali do Japão: Hyundai i20 N Rally1 de Dani Sordo ardeu por completo

A dupla espanhola da Hyundai Motorsport viu o seu i20 N Rally1 a ser consumido pelas chamas por completo.

O sinistro aconteceu esta quinta-feira no segundo troço cronometrado da prova japonesa e tudo indica que foi devido a uma fuga de gasolina.

Sordo e Carrera ainda tentaram apagar o foco de incêndio com os seus extintores.

Mesmo com a ajuda dos extintores de Gus Greensmith e Jonas Andersson, que seguiam atrás no Ford Puma Rally1, foi impossível apagá-lo

"Cheirava a gasolina no carro", explicou Dani Sordo já no parque de assistência da prova.

Ao quilómetro 16, as chamas irromperam no habitáculo. "Parámos de imediato e tentámos apagar as chamas. Deve ter havido uma fuga porque o incêndio continuou, apesar de o termos diminuído".

"Foi um pouco assustador e muito triste ver o nosso carro a arder daquela maneira", lamentou-se o piloto espanhol.

Já segue o Aquela Máquina no Instagram?