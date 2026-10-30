Rali Dakar 2027 arranca em Portugal a 9 de Janeiro

Depois dos rumores nos últimos dias, esta sexta-feira chegou a confirmação: o rali Dakar 2027 vai decorrer em Portugal e Marrocos.

O anúncio foi justificado pela organizadora Amaury Sport Organisation por ter sido forçada a desistir da realização da prova na Arábia Saudita por causa do contexto geopolítico no Médio Oriente.

"Diante dos recentes acontecimentos no reino da Arábia Saudita, a prova será transferida excepcionalmente, em 2027, para a Europa e África, antes de regressar a solo saudita, em 2028, para a 50.ª edição".

A decisão tem por fundo a intensificação dos ataques de combatentes huthis do Iémen, apoiados pelo Irão, contra Riade.

Partida de Loulé

A 49.ª edição decorrerá de 9 a 23 de Janeiro, entre Loulé-Faro e Marraquexe, com datas sujeitas à aprovação do conselho mundial do desporto automóvel da Federação Internacional do Automóvel (FIA).

O Estádio do Algarve acolherá o arranque, sendo também o centro nevrálgico das verificações técnicas e administrativas que antecedem a prova ao longo de três dias.

Já com 350 inscritos na prova, o prólogo disputa-se a 9 de Janeiro e a primeira etapa no dia seguinte, antes da travessia marítima para a cidade marroquina de Nador.

Marrocos receberá as restantes 11 etapas e o dia de descanso, em Agadir num percurso que terá 7.824 quilómetros, dos quais 4.341 são cronometrados.

"Apesar do pouco tempo de que dispusemos, concebemos um verdadeiro Dakar", afirmou o director da prova, David Castera, destacando o apoio do Automóvel Clube de Portugal (ACP).

Regresso após 20 anos

O Dakar 2027 abre os mundiais de rali raid da FIA e da Federação Internacional de Motociclismo (FIM), sendo acompanhada pelo Dakar Classic e pelo programa Mission 1000.

O regresso ao nosso país acontece 20 anos depois da última edição e 19 após o cancelamento do Lisboa-Dakar de 2008, de acordo com a nota informativa da agência Lusa.

Lisboa recebeu as partidas de 2006 e 2007 e preparava-se para acolher uma terceira saída consecutiva, mas a edição de 2008 foi cancelada na véspera do arranque devido a ameaças à segurança na Mauritânia.

A suspensão precipitou a mudança para a América do Sul, que recebeu a competição de 2009 a 2019. Em 2020, o Dakar transferiu-se para a Arábia Saudita, iniciando um novo período agora interrompido pela passagem por Portugal e Marrocos.

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