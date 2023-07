Radical: Hyundai Santa Fe é agora um monólito sobre rodas

Os monólitos sobre rodas entraram definitivamente no goto das marcas sul-coreanas. Atente-se no novo Santa Fe da Hyundai que, como o eléctrico Kia EV9, é marcado pelas suas linhas rectilíneas.

Sem indicar o tamanho deste SUV para sete pessoas, tudo aponta para que esta quinta geração chegue aos mesmos 4,78 metros de comprimento que mede o "irmão" que irá substituir.

Também a distância entre eixos irá superar os 2,77 metros do modelo actual para dar mais ao espaço aos ocupantes das três filas de assentos.

A distinguir este paralelepípedo estão os robustos pára-choques à frente, encimada por uma grelha apertada entre os faróis rectangulares com a assinatura em H e unidos por uma barra luminosa.

O capô é relativamente curto para as dimensões do SUV, marcado pelas suas formas angulares, com as rodas de 21 polegadas a serem enquadradas pelos arcos trapezoidais.

Para além da enorme superfície vidrada, definida por uma linha ascendente até à traseira, destaca-se a posição muito baixa dos farolins, também desenhados como um H, a realçar a porta enorme da bagageira.

Versatilidade a bordo

Face a um desenho exterior tão distinto do Santa Fe actual, o interior também teria de seguir a mesma dinâmica horizontal maciça mas com uma enorme versatilidade no seu uso.

Revestido com materiais sustentáveis como o plástico e a pele sintética nos painéis das portas e nos bancos, sobre o tabliê assentam o painel de instrumentação e o ecrã táctil multimédia, ambos, com 12,3 polegadas.

Por baixo uma enorme barra faz a vez das saídas de ar, com a consola central a ser encimada pelos comandos da climatização, dando espaço em baixo para colocar os telemóveis para serem carregados sem fios.

Com um enorme espaço a bordo, o arranjo versátil do interior é conseguido com o rebatimento dos bancos da segunda e terceira filas para conseguir uma superfície totalmente plana.

Ficam por saber os sistemas motrizes que irão alimentar o novo Hyundai Santa Fe mas sem dúvida que irão ganhar variantes electrificadas, sejam elas mild hybrid de 48 volt, híbridas plug-in ou 100% híbridas.

Só em Agosto, com o dia a ter ainda de ser anunciado, é que se irá levantar o véu para o SUV "responder" a todas essas questões.

Já segue o Aquela Máquina no Instagram?