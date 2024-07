Radares na Ponte Vasco da Gama ''apanham'' 273 ''acelerados''; um passou a 246 km/h!

Tentar perceber os limites dum carro numa via pública, de preferência longe dos radares, está a ser uma tarefa cada mais difícil de concretizar.

Que o diga o condutor controlado a 246 km/hora na Ponte Vasco da Gama após os radares de controlo de velocidade média ali terem sido instalados.

A informação foi avançada em comunicado pela GNR para assinalar o primeiro mês de instalação daqueles dispositivos na via que liga os distritos de Lisboa e Setúbal.

Mais de 1,8 milhões de veículos foram controlados por radar num mês naquela via segundo aquela força de autoridade.

Entre as 00h00 de 15 de Junho e as 24h00 de 15 de Julho, foram detectadas 273 infracções, com dez muito graves (181 km/h ou mais), 134 graves (151 a 180 km/h) e 129 leves (121 a 150 km/h).

Recorde-se que a Ponte Vasco da Gama tem, desde 15 de Junho, radares de controlo de velocidade média para reduzir a sinistralidade, aumentar a fluidez de trânsito e contribuir para a erradicação das corridas ilegais.

Já segue o Aquela Máquina no Instagram?