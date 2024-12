Já havia radares com câmaras capazes de detectarem automobilistas ao telemóvel ou sem cinto de segurança mas um novo sistema promete ser revolucionário… para o mal de muitos automobilistas dados à infracção!

Radares já detectam condutores alcoolizados e drogados… mas ainda não é cá!

O Reino Unido está actualmente a testar um dispositivo equipado com inteligência artificial nos condados de Devon e da Cornualha, capaz de identificar condutores sob o efeito de álcool ou drogas.

Caso sejam conclusivos os resultados dos dispositivos montados pela australiana Acusensus nos condados de Devon e da Cornualha, poderão ser uma realidade em qualquer país.

Duas câmaras móveis analisam o comportamento dos condutores na estrada, como acontece com as já testadas no Reino Unido para multar quem conduz com telemóvel ou sem cinto de segurança.

As imagens são depois analisadas por inteligência artificial através dum algoritmo específico e enviado um boletim da ocorrência à polícia local, caso identifique que a condução do veículo pode corresponder à de um condutor embriagado.

Basta uma patrulha posicionar-se na estrada em que a viatura circula para interceptá-la e submeter o condutor a testes de álcool e de drogas.

Os testes-piloto estão a ser realizados nos dois condados do sudoeste do país ao longo deste Dezembro, período festivo em que se intensificam as campanhas de segurança rodoviária.

Segundo Geoff Collins, director-geral da Acusensus no Reino Unido, os radares "reproduzem" o "faro" dos agentes policiais para detectar comportamentos de risco, e os resultados têm sido "muito encorajadores".

