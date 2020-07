Radar italiano “caçou” Ford Focus supersónico a 703 km/h

Um radar em Itália "apanhou" um Ford Focus a 703 km/h num local onde a velocidade estava limitada aos 70 km/h. Sim, isso mesmo! Nem mesmo o Bugatti Chiron, o automóvel de produção mais rápido do mundo, era capaz de tal façanha.

Não, não estamos perante um Ford Focus supersónico. Isto só foi possível graças a um erro do radar. Mas mais estranho do que este radar estar defeituoso é o facto das autoridades não terem percebido que se tratava de um erro.

Apesar de este ser um cenário surrealista, a condutora do Focus recebeu uma coima de 850 euros e ficou com menos 10 pontos na carta de condução.

Incrédula com o que tinha recebido em casa, a condutora deste Focus resolveu pedir ajuda a Giovanni Strologo, ex-vereador municipal e porta-voz do comité para o comprimento do código da estrada, que aconselhou esta condutora a não aceitar o cancelamento da multa e a pedir uma indemnização.