R5 E-Tech Electric mais barato com bateria de 40 kWh; saiba os preços

A promessa estava feita e foi cumprida ainda antes do final deste ano: estão abertas as encomendas para o Renault 5 E-Tech Electric com o pacote de baterias de 40 kWh.

O nível de equipamento Evolution dá entrada à nova linha a partir de 27.500 euros, logo seguido pelas versões Techno e Iconic Cinq.

A variante Five, que comporta a mesma bateria, é proposta a partir de 25.000 euros mas só estará disponível no próximo ano, bem como a série especial Roland-Garros.

Até ao momento disponível com a bateria de 52 kWh para 410 quilómetros combinados, a Renault chama Autonomia Comfort a esta solução, adaptada para a cidade mas também para deslocações mais longas.

A partir desta semana, o citadino vê a gama ampliada com a bateria de 40 kWh, baptizada como Autonomia Urban com os seus 312 quilómetros combinados para a condução citadina e suburbana.

Menos potente e menos autonómico do que o "irmão" com a bateria de 52 kWh, mesmo assim os 90 kW (122 cv) e 225 Nm que debita o propulsor eléctrico permite manter a sua essência emocional.

Assegurado está um comportamento ágil e dinâmico e agilidade, graças à plataforma AmpR Small em que é construído, bem como o eixo traseiro com suspensão multibraços para um estilo de condução especial.

A gama do R5 E-Tech Electric irá expandir-se no próximo ano com o acabamento Five por 25 mil euros, com um motor de 70 kW (95 cv) e 215 Nm, e uma bateria de 40 kWh para 300 quilómetros de autonomia.

Em relação às variantes mais potentes, distingue-se por só poder suportar carregamentos até 11 kW em corrente alternada, quando os de 122 e 150 cv admitem recargas DC a 80 ou 100 kW, respectivamente.

A série especial Roland-Garros, com equipamentos exclusivos face à restante gama, também só chegará em 2025, ficando saber por que preço.

Versão Potência / Binário Bateria Autonomia Preço Five 70 kW (95 cv) / 215 Nm 40 kWh Até 300 km Desde 25.000 euros Evolution 90 kW (122 cv) / 225 Nm 40 kWh Até 312 km Desde 27.500 euros Techno 90 kW (122 cv) / 225 Nm 40 kWh Até 312 km Desde 29.500 euros Iconic Cinc 90 kW (122 cv) / 225 Nm 40 kWh Até 312 km Desde 31.500 euros Techno 110 kW (150 cv) / 245 Nm 52 kWh Até 410 km Desde 33.000 euros Iconic Cinc 110 kW (150 cv) / 245 Nm 52 kWh Até 410 km Desde 35.000 euros

