R5 E-Tech Electric lança Five abaixo dos 25 mil euros; recarga da bateria só em AC

Foi o último a chegar mas será também o mais barato da gama: a Renault abriu esta quinta-feira as encomendas para a linha Five do R5 E-Tech Electric com um preço de partida de 24.900 euros.

A alimentar o compacto urbano está um propulsor de 70 kW (95 cv) e 215 Nm, com os zero aos 100 km/hora a cumprirem-se em 12 segundos para uma velocidade de ponta de 130 km/hora.

A ele está alinhada uma bateria de 40 kW para distâncias até 312 quilómetros mas insólito é que o seu carregamento apenas pode ser feito em corrente alternada até 11 kW, demorando mais de 2h30 para carregá-lo de 15 a 80% da capacidade.

Como nas versões superiores da gama, equipa de origem faróis full LED e jantes de 18 polegadas, com o habitáculo a ser definido pelo visor duplo OpenR, composto pelo painel de instrumentos de sete polegadas e o ecrã multimédia de dez polegadas.

Compatível com Android Auto e Apple CarPlay, o sistema admite actualizações remotas, fazendo parte do equipamento base duas entradas USB-C à frente, ar condicionado manual e travão de estacionamento eléctrico.

Novidade será a chegada em breve da versão Evolution de 90 kW (122 cv) e 225 Nm com a bateria de 52 kW para uma autonomia até 410 quilómetros; esta configuração será fornecida com um carregador duplo de 11 kW AC bidirecional e de 100 kW DC.

Esta configuração é proposta a partir de 31 mil euros, equipando de série o ar condicionado automático e a bomba de calor, com a opção V2L para alimentar aparelhos eléctricos e electrónicos até 3700 watts de potência

