R5 eléctrico em modo Monte Carlo inspirado no Clio Williams

O Renault 5 E-Tech Electric prossegue a operação de charme que o envolve desde o lançamento mas há quem anseie por edições ainda mais especiais do que a recente Roland-Garros.

Pois o concessionário holandês Zeeuw & Zeeuw antecipou-se à marca do losango e, em aliança com a preparadora Re-Volve, já definiu um exclusivo Monte Carlo Edition.

Inspirado no Clio Williams dos anos 90, a série limitada a 25 exemplares opta por reviver cuidadosamente as cores que decoravam aquele compacto.

Por fora é a "parceria feliz" entre o azul-escuro da chapa com as jantes douradas de 18 polegadas a eliminar quaisquer dúvidas do desportivo que serviu de referência.

Os detalhes em ouro são ainda realçados na faixa que percorre a "grelha" frontal, as laterais e a porta da bagageira, sem esquecer o friso do tejadilho em preto contrastante e o símbolo da Re-Volve na parte inferior dos guarda-lamas dianteiros.

O tratamento dado ao interior é mais discreto mas sem deixar de bom gosto, com os bancos à frente a exibirem um "5" dourado nos estofos em pele e Alcantara, contrastados pelos pespontos na mesma cor, que também estão destacados no tabliê.

Pena é que este R5 Monte Carlo Edition não equipe o motor eléctrico com os "equivalentes" 150 cv de potência do Clio Williams; na sua base está o acabamento Techno com o propulsor de 90 kW (122 cv) e a bateria de 40 kWh.

Exclusivo como explicam os 25 exemplares na praça, o compacto urbano é proposto por 37.995 euros na Holanda, "apenas" mais 8.500 euros do que a mesma versão no nosso país.

