Revitalizado que foi o Renault 4 E-Tech Electric em Outubro no salão automóvel de Paris, chega agora ao nosso país a nova evolução já com preços definidos e as reservas abertas.

R4 E-Tech Electric vai mais longe e ganha nova versão de entrada

A principal novidade está mesmo no aumento para 415 quilómetros a distância combinada para as variantes Autonomia Conforto com a bateria de 52 kWh.

Disponível nos acabamentos Evolution, Techno, Iconic e Roland-Garros, alimenta o reconhecido motor de 110 kW (150 cv), mesmo se na versão Plein Sud com o tecto em lona só atinja os 400 quilómetros.

A edição especial Roland-Garros é também uma das novidades com aquele acumulador, destacado por fora pela pintura bicromática e pelas jantes Parisienne de 18 polegadas, e pelo tejadilho Plein Sud.

A bordo são os estofos personalizados em cinzento claro a destacarem-se, com os revestimentos em perfeito contraste, e os detalhes alusivos ao famoso torneio de ténis.

Jogging mais barato

Se todas as versões anteriores já tem preços definidos, o mesmo não acontece com a versão Jogging que passa a representar a entrada na gama.

Na sua génese está um novo propulsor de 80 kW (109 cv), capaz de acelerar dos zero aos 100 km/hora em 10,2 segundos, associado a um acumulador LFP de 37 kWh para 305 quilómetros combinados.

Os recursos incluem ar condicionado manual, sistema OpenR com painel de instrumentos de sete polegadas e ecrã multimédia de 10,1 polegadas, e compatibilidade com Apple CarPlay e Android Auto.

Sensores traseiros de estacionamento, jantes em aço de 18 polegadas, câmara de marcha atrás e pré-condicionamento manual da bateria fazem parte do equipamento base.

De série é ainda o carregador de bordo AC de 6,6 kW, com a recarga de dez a 80% da bateria em corrente contínua a fazer-se em 25 minutos a uns máximos 80 kW.

Ainda sem preço nem encomendas abertas, a variante Jogging do R4 E-Tech Electric tem chegada prevista aos concessionários nacionais antes que este ano termine.

Texto: P.R.S.

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