A marca do losango quer assumir-se como um actor automóvel global, com a estratégia apontada à venda de 2 milhões de veículos até 2030, sendo 50% dessas vendas fora da Europa.

R-Space Lab é o novo ''banco de ensaios'' da Renault

Esse é o objectivo do plano futuREeady revelado na última terça-feira, com essa meta ambiciosa a ser alcançada através do lançamento de novos modelos, acompanhada da electrificação completa dos veículos vendidos no Velho Continente.

A título de demonstração está o R-Space Lab, um protótipo que, sem antecipar um futuro modelo de produção, explora antes caminhos possíveis para os futuros carros da construtora, principalmente no que diz respeito à concepção do habitáculo.

Com 4,50 metros de comprimento e 1,50 de altura, o Renault R-Space Lab revive um nome já utilizado pela marca no R-Space Concept revelado em 2011, em jeito de anúncio à quinta geração do Espace lançado três anos mais tarde.

O protótipo adopta a silhueta dum pequeno monovolume, em contraponto à ascensão que os SUV têm tido na preferência das famílias, com o enorme pára-brisas a estender-se até um tejadilho panorâmico.

O R-Space Lab opta também por barras mais finas, portas sem moldura e uma coluna B central que termina na linha de cintura, tendo como meta oferecer o máximo de visibilidade e de luminosidade a bordo.

Depois é a prioridade dada à modularidade interior quando é necessário mais espaço de carga ou apenas reforçar o conforto dos ocupantes.

A tecnologia está patente no novo e encurvado openR panorama, a juntar a instrumentação e o infoentretenimento, e um volante retangular que comanda a direcção electronica steer-by-wire.

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