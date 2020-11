Quer um Aston Martin DBX grátis? Compre uma casa em Nova Iorque!

Quer ganhar um novíssimo Aston Martin DBX totalmente grátis? Basta comprar um apartamento na High-Rise Tower, em plena "baixa" de Manhattan, em Nova Iorque, para receber um!

Não se sabe se esta será a nova tendência dos construtores de automóveis premium mas a Aston Martin é um dos que está na linha da frente.

A marca britânica associou-se a Sir David Adjaye, para o arquitecto conceber cinco exclusivos e luxuosos apartamentos no arranha-céus High-Rise Tower, localizado na 130, William Street.

Cada um dos apartamentos, situados no 59.º e 60º pisos, podem ser personalizados a gosto por aqueles que tenham à mão 3,4 milhões de euros.

Claro que, se optar por uma das duas penthouses da High-Rise Tower, o preço dispara para mais de 9,8 milhões de euros.



Pode transformar uma das divisões num simulador de corridas, sem esquecer um escritório e uma biblioteca, ou os quartos e a sala de estar e de jantar.

Cada casa possui ainda uma ampla varanda em redor do apartamento, que está mobilado com acessórios e móveis da coleção Aston Martin Home da Formitalia, sem contar com outros elementos distintos.





Apeado para circular por Nova Iorque é que o comprador não ficará já que, ao adquirir a nova casa, é-lhe oferecido uma edição especial do Aston Martin DBX totalmente gratuita.

O novo SUV 130, William Adjaye Special Edition é o primeiro modelo da marca a contar com a colaboração de um arquitecto para a sua personalização estética.





Em estreia está a integração de detalhes em pedra verdadeira no interior, com incrustações de mármore cinza Pietra d’Avola, combinadas com madeira de nogueira acetinada e pormenores em bronze e alumínio anodizado preto.

A divisão de personalização Q da Aston Martin oferece ainda, como opção, pele Parliament Green costurada à mão no habitáculo para combinar com as paredes da sala onde ficará o simulador de corridas.





A carroçaria é pintada, sob medida, em múltiplas camadas, com a cor directamente inspirada na pintura exterior do arranha-céus da 130, William Street.

