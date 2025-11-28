 Pesquisa
Quem tiver um R5 E-Tech Eletric ganha uma baguete grátis… só em França!

É reconhecido que a Renault nunca escondeu o desejo de fazer do R5 E-Tech muito mais do que apenas um "eléctrico" para a cidade.

Pois em França está em curso uma campanha "deliciosa" desde o início desta semana: todos os donos do compacto urbano têm direito a uma baguete diária nas 75 padarias do grupo Eric Kayser até ao próximo domingo.

O processo reflecte a experiência digital que a marca do losango lhe quer associar já que o condutor apenas precisa de abrir a aplicação MyRenault e apresentar o código QR para sair com o seu pãozinho.

Esta iniciativa de marketing está em consonância com os acessórios que o R5 E-Tech Electric tem à disposição, com particular destaque para o porta-baguetes em vime numa bela aliança entre tradição e estilo de vida.

