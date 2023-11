Quem sucede ao Renault Austral? Veja os candidatos ao Carro do Ano 2024

Mais de 20 modelos vão lutar pela vitória no Seguro Directo Carro do Ano / Troféu Volante de Cristal 2024.

No total, são 42 inscrições divididas por oito classes, com 23 candidatos à sucessão do Renault Austral que venceu a edição de 2023.

Além do Carro do Ano, o concurso compreende mais oito classes: Citadino, Desportivo/Lazer, Eléctrico, Familiar, Híbrido, Híbrido Plug-In, SUV Compacto (inclui crossovers) e Grande SUV.

Vinte jurados, representando os principais órgãos de comunicação social do País, irão fazer testes dinâmicos com os diferentes modelos a concurso.

Estética, prestações, segurança, fiabilidade, preço e sustentabilidade ambiental serão algumas das áreas de avaliação.

O vencedor do Seguro Directo Carro do Ano / Troféu Volante de Cristal 2024, assim como os vencedores das várias categorias, serão conhecidos em Março.

Uma das novidades desta edição é a atribuição do Prémio Design ao modelo que mais se destacar em matéria de estilo e imagem.

Será ainda atribuído o Prémio Inovação e Tecnologia para o dispositivo mais inovador e tecnologicamente avançado que beneficiem a condução e o condutor.

Candidatos Carro do Ano 2024

» Abarth 500e

» BYD Atto 3

» BYD Dolphin

» BYD Han

» BYD Seal

» Fiat 600e

» Honda CR-V

» Honda e:NY1

» Honda ZR-V

» Hyundai Kauai

» Hyundai i20

» Hyundai Ioniq 6

» Jeep Avenger

» Kia EV9

» Lexus RZ 450e

» MG 4

» Opel Corsa Electric

» Peugeot E-3008

» Renault Espace

» Smart #1

» Toyota C-HR

» Toyota Prius

» Volvo EX30

Citadino do Ano

» BYD Dolphin

» Fiat 600e

» Hyundai i20

» Opel Corsa Electric

» Renault Clio

Desportivo / Lazer do Ano

» Abarth 500e Cabrio

» Honda Civic Type R

» KIA EV6 GT

» Skoda Enyaq 80 RS Coupé

» Smart #1 Brabus

Eléctrico do Ano

» Abarth 500e

» BYD Seal

» Fiat 600e

» Honda e:NY1

» Hyundai Ioniq 6

» Jeep Avenger

» Kia EV9

» Lexus RZ 450e

» MG 4

» Opel Corsa Electric

» Peugeot E-3008

» Polestar 2

» Skoda Enyaq Coupé

» Smart #1

» Volvo EX30

Familiar do Ano

» BYD Han

» Renault Espace

» Smart #1

Híbrido do Ano

» Honda ZR-V

» Hyundai Kauai

» Toyota C-HR

Híbrido Plug-In do Ano

» Honda CR-V

» Mazda MX-30 R-EV

» Toyota Prius

SUV Compacto do Ano

» BYD Atto 3

» Honda ZR-V

» Hyundai Kauai

» Jeep Avenger

» Peugeot E-3008

» Smart #1

Grande SUV do Ano

» KIA EV9

» Renault Espace

A comissão executiva voltará a distinguir a Personalidade do Ano, que, pela sua participação profissional e empenho, contribua para o desenvolvimento do sector automóvel no nosso país.

Já segue o Aquela Máquina no Instagram?