Quem sucede ao Kia EV6? Eis os finalistas europeus ao Carro do Ano 2023

Já são conhecidos os finalistas que irão disputar o troféu The Car of the Year 2023, ganho na última edição pelo Kia EV6.

Dos 45 candidatos a concurso, um grupo de quase 60 jornalistas europeus especializados na área automóvel, seleccionou sete modelos para a final.

Ao invés do que se passou na edição de 2022, desta vez não são os "eléctricos" a dominarem as votações.

Também há espaço para propostas com motorizações totalmente híbridas, e híbridas plug-in, sem ignorar as térmicas.

O Jeep Avenger é proposto com um bloco turbo a gasolina de 1.2 litros, com 100 cv e 205 Nm.

O destaque, no entanto, impõe-se para a versão eléctrica de 115 kW (156 cv) e 260 Nm, com a bateria de 54 kWh a dar uma autonomia até 392 quilómetros.

A Nissan "ataca" a finalíssima com o Ariya, um crossover equipado com um ou dois motores eléctricos, e tracção dianteira ou total.

A equipá-lo estão baterias de 63 ou 87 kWh, com a autonomia máxima a chegar aos 525 quilómetros com uma única carga.

A marca do leão tem no novíssimo Peugeot 408 uma proposta batalhadora, com uma motorização térmica a gasolina e duas híbridas plug-in.

Segue-se o eléctrico bZ4X da Toyota e o homólogo Solterra da Subaru, dois modelos praticamente idênticos com potências de 204 e 218 cv.

Ambos equipados com um ou dois motores eléctricos, a bateria de 71,4 kWh oferece até 516 quilómetros de autonomia.

A "pão de forma" eléctrica que é a Volkswagen ID.Buzz, com 204 cv e uma autonomia até 410 quilómetros, terá uma palavra a dizer na disputa do troféu.

A Renault apurou-se para a final com o novíssimo Austral, um SUV de grande porte com motorizações a gasolina mild hybrid e 100% híbridas.

O Kia Niro apresenta-se com propostas nos campos das motorizações totalmente híbridas ou eléctricas, sem esquecer a variante híbrida plug-in.

O vencedor do Carro do Ano 2023 será conhecido a 13 de Janeiro, na véspera da abertura de portas do salão automóvel de Bruxelas, na Bélgica.

