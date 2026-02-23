 Pesquisa
Quem sucede ao Citroën C3? Eis os sete finalistas a Carro do Ano 2026

19:56 - 23-02-2026
 
 
Está cada vez mais próximo o dia em que será anunciado o Carro do Ano em Portugal: dos sete finalistas agora revelados sairá o sucessor do Citroën C3.

Dos 28 modelos em liça, Citroën C5 Aircross, Dacia Bigster, Fiat Grande Panda, Kia EV4, Renault 4, Skoda Elroq e Volkswagen T-Roc são os candidatos ao troféu Volante de Cristal 2026 nesta fase derradeira.

No total foram 92 inscrições, com os diferentes modelos e versões a dividirem-se por oito classes: Citadino, Design, Desportivo/Lazer, Eléctrico, Familiar, Híbrido Plug-In, SUV Compacto (inclui crossovers) e Grande SUV.

O vencedor do Carro do Ano será conhecido a 10 de Março, assim como os vencedores de cada uma das categorias a concurso, sem esquecer os prémios Carreira e Tecnologia e Inovação atribuídos pela comissão executiva

TEMAS:

Carro do AnoVolante de CristalLisboa
